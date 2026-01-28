Otto giorni in Pronto Soccorso a Barcellona, la denuncia di Sciotto

Un uomo di 39 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale, è stato costretto a permanere per otto giorni nel Pronto soccorso dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, senza essere trasferito in un reparto specialistico. A segnalare l’episodio è il deputato regionale di Sud Chiama Nord, Matteo Sciotto, che in una nota parla di “una settimana di calvario in Pronto soccorso” e di “un sistema sanitario al collasso”.

Il paziente presentava un quadro clinico complesso, caratterizzato da politraumi, una lesione vascolare alla vena femorale e un pneumotorace, condizioni che avrebbero richiesto il ricovero immediato in una struttura di livello superiore. Secondo quanto riferito, le richieste di trasferimento verso gli ospedali di Milazzo, Papardo, Piemonte e Policlinico sarebbero state ripetutamente respinte per indisponibilità di posti letto.

Durante la degenza forzata in Pronto soccorso, l’uomo sarebbe rimasto immobilizzato e sottoposto a rischi rilevanti per la propria salute. In più occasioni è stato trasportato in ambulanza al Policlinico per consulenze specialistiche, per poi essere ricondotto ogni volta a Barcellona Pozzo di Gotto.

La nota evidenzia inoltre che il presidio ospedaliero non è classificato come DEA di primo o secondo livello e risulta privo di un reparto di Ortopedia, struttura che la normativa vigente prevede anche negli ospedali di base. Pur inserito nella rete ospedaliera regionale, il reparto non risulta attivo, a conferma di una distanza tra programmazione e attuazione dei servizi sanitari.

Sciotto annuncia la presentazione di un’interrogazione urgente al Presidente della Regione e all’Assessore alla Salute per accertare “eventuali violazioni, omissioni e responsabilità” da parte delle dirigenze coinvolte e verificare l’applicazione dei protocolli di trasferimento previsti. Nella nota viene richiamato il Decreto ministeriale 70/2015, che stabilisce l’obbligo di trasferire tempestivamente i pazienti verso centri adeguati.

