107^ Targa Florio con 216 iscritti: presentata la leggendaria gara di rally

La 107^ edizione della Targa Florio è pronta a partire con 216 iscritti. L’evento, organizzato dall’Automobile Club Palermo con il supporto dell’Automobile Club d’Italia, avrà luogo dal 3 al 6 maggio e vedrà la partecipazione di diverse serie tricolori di rally. La partenza avverrà dal Palazzo dei Normanni di Palermo e sarà preceduta da un’intensa conferenza stampa alla quale hanno partecipato diversi rappresentanti dell’AC Palermo e dell’ACI.

La gara avrà validità per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, il Campionato Italiano Rally Junior, il Campionato Italiano Rally Promozione e Due Ruote Motrici, il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, il Campionato Italiano Regolarità a Media e la Coppa Italia Rally 8^ Zona (Sicilia).

La Targa Florio Historic Regularity Rally sarà una specialità presente per la prima volta in Sicilia e avrà nove prove di media su un tracciato complessivo di 448,52 Km, ricavato sulle leggendarie strade delle Madonie. La gara sarà trasmessa in diretta su RAI Sport e ACI Sport TV e ci saranno servizi dedicati sui quotidiani Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport.

Il Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani ha sottolineato il valore storico, culturale e sportivo dell’evento Targa Florio, mentre il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo Roberto Lagalla ha espresso gratitudine all’ACI ed al suo Presidente per la collaborazione e il lavoro comune. La Targa Florio rappresenta un evento determinante e fondante per l’intera città metropolitana di Palermo, che ne è la cornice dal 1906.

La Targa Florio è la gara più antica e con più edizioni svolte nella storia, con 514,57 Km di percorso di gara suddivisi in 9 prove speciali. Saranno presenti diversi concorrenti di spicco come il campione in carica Andrea Crugnola, il savonese Fabio Andolfi, il veneto Giandomenico Basso e il cerdese Salvatore Riolo, vincitore di tre edizioni.

Le verifiche pre gara avranno luogo mercoledì 3 maggio, mentre l’apertura del Parco Assistenza in Contrada Canne Masche a Termini Imerese avverrà dalle 9 di giovedì 4 maggio. Lo shakedown è previsto per venerdì 5 maggio.

