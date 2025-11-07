Gestione regionale e sanità, De Luca: “Schifani faccia un passo indietro”

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, Antonio De Luca, ha invitato il presidente della Regione, Renato Schifani, a valutare le proprie dimissioni. “Schifani starebbe pensando a un passo indietro? Non ci pensi troppo e lo faccia subito. Sarebbe l’unica cosa buona fatta da lui in questa legislatura”, ha dichiarato De Luca.

Secondo il rappresentante del M5S, l’attuale situazione politica regionale risulterebbe compromessa dalle vicende emerse negli ultimi giorni. “Sulle notizie circolate che restituiscono l’immagine di una Regione preda di affari loschi e accordi sottobanco, tra presunti appalti e presunti concorsi truccati, il Presidente ancora non ha trovato il coraggio di venire in Parlamento per chiarire”, ha aggiunto il capogruppo, sottolineando come, a suo giudizio, mancherebbe un confronto istituzionale sulle questioni che riguardano la gestione amministrativa, in particolare nel settore sanitario.

De Luca ha inoltre collegato il clima politico alla discussione della prossima legge finanziaria regionale. “Con questo clima la Finanziaria ‘dei sogni’, preannunciata dai dati della Nadefr, è impossibile da discutere. Schifani e il suo governo vadano a casa prima di cominciarne i lavori”, ha concluso.

Non sono giunte, al momento, repliche formali da parte della Presidenza della Regione o dell’esecutivo regionale in merito alle dichiarazioni del capogruppo pentastellato.

