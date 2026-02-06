Cinema e scuola, progetto educativo della Fondazione Horcynus Orca

La Fondazione Horcynus Orca promuove a Messina il progetto educativo “Il cinema per comprendere la realtà”, rivolto alle scuole del territorio e realizzato in collaborazione con la Fondazione MeSSInA. L’iniziativa è sostenuta dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. Avviato nel mese di novembre, il programma coinvolge istituti comprensivi e licei cittadini, offrendo agli studenti un percorso formativo dedicato al linguaggio audiovisivo e alla sua lettura critica.

Hanno aderito al progetto gli istituti comprensivi Catalfamo, Drago, Evemero, La Pira-Gentiluomo e Paino, insieme ai licei Ainis, Basile, La Farina, Jaci e Maurolico. Gli studenti partecipano ad attività didattiche e incontri con professionisti del settore, finalizzati a favorire una conoscenza diretta delle dinamiche produttive e dei diversi ambiti del cinema contemporaneo.

Il programma valorizza inoltre la presenza sul territorio messinese di realtà operative nel comparto cinematografico, tra cui la Messina Film Commission, Italy Unlocked, Pomona Pictures e la Cineteca dello Stretto, coinvolte in momenti di approfondimento e confronto, in particolare per gli studenti delle scuole superiori. È prevista anche la visione guidata di nove film, selezionati dai direttori artistici delle sezioni dell’Horcynus Festival.

Tra le attività formative figurano una lezione del professor Federico Vitella, docente di Storia del Cinema all’Università di Messina, una masterclass del compositore Riccardo Moretti e la simulazione di un set cinematografico con una troupe professionale. In questi giorni è inoltre in corso un workshop condotto dal regista Paolo Benvenuti, basato su una metodologia maieutica già sperimentata dalla Fondazione.

Il percorso si conclude con la realizzazione di brevi filmati, uno per ciascun istituto partecipante, ideati e prodotti dagli studenti con il supporto dei professionisti coinvolti.

