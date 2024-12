La Regione Siciliana raddoppia gli sconti sui voli natalizi 2024

La Regione Sicilia ha deciso di intensificare le misure per ridurre il caro voli durante le festività natalizie, raddoppiando lo sconto sui biglietti aerei dal 25% al 50%. La misura, parte del decreto “Stop caro voli Natale 2024”, è stata presentata dal presidente della Regione Renato Schifani insieme all’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò e al dirigente generale Salvatore Lizzio, durante una conferenza stampa a Palazzo d’Orléans, Palermo.

Il provvedimento, sostenuto da uno stanziamento di 17,2 milioni di euro previsto dalla legge sulle variazioni di bilancio, sarà valido dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 per voli diretti tra scali nazionali e aeroporti siciliani. Gli sconti, inizialmente rivolti ai soli residenti in Sicilia, sono ora estesi anche a chi è nato sull’isola ma vive altrove.

Secondo Schifani, l’iniziativa ha già permesso il rimborso di oltre un milione di biglietti in un anno. «Abbiamo fortemente voluto questa misura per rendere i voli più accessibili», ha dichiarato, sottolineando l’impegno del governo regionale nella lotta ai cartelli tariffari denunciati all’Antitrust.

Gli sconti possono essere richiesti al momento dell’acquisto sui siti delle compagnie convenzionate o successivamente, caricando la carta d’imbarco sulla piattaforma Siciliapei. Quest’anno, sono state ricevute oltre 400 mila richieste di rimborso, con la tratta Catania-Roma risultata la più frequentata.

L’assessore Aricò ha inoltre annunciato un’estensione delle agevolazioni al trasporto ferroviario. Grazie a un accordo con Trenitalia, saranno disponibili tariffe promozionali per viaggi da Palermo e Catania verso i rispettivi aeroporti, con biglietti integrati per l’area urbana. Per esempio, a Palermo il costo sarà di 4 euro per il collegamento ferroviario e di 3 euro per il biglietto giornaliero integrato, mentre a Catania i collegamenti urbani costeranno un euro.

I biglietti saranno acquistabili dai canali Trenitalia dal 7 dicembre, e il servizio di assistenza sarà attivo tramite un numero dedicato e un indirizzo email forniti dalla Regione.

