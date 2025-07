Regione Siciliana: bando da 5 milioni per emergenza alimentare

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ufficializzato l’apertura dei termini per la richiesta dei finanziamenti destinati agli enti del terzo settore impegnati nel contrasto all’emergenza alimentare. «Da oggi le realtà del terzo settore impegnate nel contrasto all’emergenza alimentare possono presentare istanza per l’erogazione dei finanziamenti regionali», ha dichiarato Schifani, sottolineando la rapidità di attuazione voluta dall’assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali. L’intervento si colloca all’interno della normativa regionale sulla povertà, rifinanziata con cinque milioni di euro nella recente manovra bis approvata dall’Assemblea regionale.

L’assessore Nuccia Albano ha precisato che «questa misura, fondamentale per affrontare le fragilità sociali presenti sul nostro territorio, mira a rafforzare il sostegno alle persone in difficoltà e a potenziare le iniziative degli enti impegnati sul campo». Gli stanziamenti sono rivolti a progetti di inclusione sociale, assistenza alimentare e supporto alle fasce più vulnerabili, valorizzando le attività di distribuzione diretta di pasti e generi alimentari e la gestione di reti di raccolta e redistribuzione.

Possono presentare domanda le organizzazioni iscritte al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) attive in Sicilia da almeno dieci anni e coinvolte nel Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Le risorse saranno assegnate sulla base di tre criteri, legati al numero di province in cui l’ente opera. La scadenza per l’invio della documentazione è fissata al 31 agosto tramite PEC all’indirizzo dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it.

👁 Articolo letto 316 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.