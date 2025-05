Lieto fine per gli otto cuccioli soccorsi dai Carabinieri di Lercara

Un gesto di crudeltà verso gli animali ha avuto un lieto fine grazie alla pronta reazione dei Carabinieri e delle autorità locali. Nella mattinata di ieri, un cittadino ha segnalato la presenza di una scatola di cartone contenente otto cuccioli di cane abbandonati nel centro di Lercara. La segnalazione ha subito attirato l’attenzione dei militari di servizio, che si sono prontamente attivati per soccorrere gli animali, trasportandoli in un luogo caldo per proteggerli dal freddo.

Le condizioni di salute dei cuccioli si sono subito rivelate critiche. I piccoli presentavano segni evidenti di malnutrizione e un’infestazione di parassiti che necessitava di un intervento immediato. Fortunatamente, grazie alle tempestive cure fornite dal servizio veterinario dell’ASP, le condizioni dei cuccioli sono ora stabili.

Dopo il periodo di osservazione sanitaria, gli animali saranno affidati all’associazione “La banda dei randagi”, la quale si occuperà di trovare famiglie disposte ad adottarli e prendersene cura. Nel frattempo, le forze dell’ordine sono impegnate nell’individuare il responsabile di questo atto di abbandono. La comunità locale si è stretta attorno ai cuccioli, sperando che la loro futura vita sia piena di amore e rispetto.

👁 Articolo letto 244 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.