Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 19 al 25 gennaio

La Polizia Stradale di Messina ha reso noto il calendario dei controlli della velocità programmati lungo le principali arterie autostradali del territorio provinciale. L’iniziativa riguarda la pubblicazione preventiva delle tratte interessate dall’utilizzo dei dispositivi di rilevazione, con l’obiettivo dichiarato di favorire una guida più prudente e il rispetto dei limiti imposti dal Codice della strada.

Secondo quanto comunicato, i servizi di controllo saranno attivi da lunedì 19 a domenica 25 gennaio 2026 sulle autostrade A18 Messina–Catania e A20 Messina–Palermo. Le attività si concentreranno nei tratti caratterizzati da un più alto indice di incidentalità, individuati sulla base dei dati raccolti dagli organi competenti. I controlli verranno effettuati in giornate specifiche, alternando i sensi di marcia sulle due direttrici autostradali.

In particolare, nelle giornate del 20, 21, 23 e 24 gennaio 2026, i dispositivi saranno operativi, in modo alternato, sia sulla A20 Messina–Palermo sia sulla A18 Messina–Catania, in entrambe le direzioni. La Polizia Stradale sottolinea che la diffusione preventiva delle informazioni rappresenta “uno strumento di prevenzione e sensibilizzazione rivolto agli utenti della strada”, finalizzato a ridurre i comportamenti a rischio.

Resta confermato il quadro dei limiti di velocità attualmente in vigore. Sulle autostrade il limite massimo è fissato a 130 chilometri orari, ridotto a 110 in presenza di condizioni meteorologiche avverse. Sulle strade extraurbane principali il limite è di 110 chilometri orari, che scende a 90 in caso di maltempo. Le forze dell’ordine richiamano l’attenzione sull’importanza di mantenere una velocità adeguata alle condizioni della strada e del traffico.

