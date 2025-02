Comunità parrocchiali di Patti pregano per Papa Francesco

Le comunità parrocchiali di Patti hanno manifestato la propria vicinanza a Papa Francesco attraverso una veglia di preghiera, presieduta dal Vescovo monsignor Guglielmo Giombanco nella Concattedrale “Santi Martiri”. L’incontro si è articolato in momenti di adorazione eucaristica, nella lettura dei Vangeli relativi alla chiamata e al primato di Pietro e nella recita dei misteri gloriosi del Rosario.

Durante l’omelia, monsignor Giombanco ha evidenziato l’importanza della preghiera collettiva, definendola “la preghiera di una grande famiglia che prega per il padre”. Ha poi sottolineato come questo periodo di malattia del Pontefice rappresenti comunque un momento di fecondità spirituale, poiché “egli continua a donare la sua vita per la Chiesa”.

Il Vescovo ha ricordato l’invito del Papa a pregare per lui, ripetuto al termine dell’Angelus domenicale, e ha sottolineato come la preghiera sia “un grande abbraccio a Papa Francesco”, paragonandola a una stretta di mano simbolica accompagnata dal messaggio: Coraggio, non sei solo nella sofferenza.

Esortando i fedeli a sentirlo vicino nella fede, monsignor Giombanco ha ribadito: “Mentre noi preghiamo per lui, egli prega per noi e continua a indicarci la strada per incontrare Cristo”. Ha poi affidato Papa Francesco alla protezione di Maria, chiedendo che “con la sua tenerezza materna gli stia accanto, lo conforti, lo sostenga e il suo amore, come sotto la croce, diventi forza”.

