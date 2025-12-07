Il programma delle iniziative natalizie e di inizio anno a Gioiosa Marea prevede un ampio calendario di appuntamenti religiosi, culturali e ricreativi distribuiti tra il 6 dicembre e il 7 gennaio. Le celebrazioni si sono aperte con la festa del Patrono “San Nicolò”, il 7 con il Raduno dei Rangers e Concerto “Natale con Gioia” e l’8 con la festa dell’Immacolata Concezione, accompagnata dalla processione con banda attraverso il centro urbano alle ore 16.00 e con uno spettacolo pirotecnico conclusivo. Nel pomeriggio del 9 dicembre è prevista la ricorrenza dell’Immacolata a Landro, mentre nella stessa giornata, alle 9.30, si terrà l’iniziativa “Allestiamo l’Albero Insieme” in via Anna Rita Sidoti, realizzata dalla scuola primaria di San Giorgio con l’associazione Auser.

Il 10 dicembre, alle 9.00, gli alunni della classe V di Gioiosa Marea parteciperanno all’attività dedicata alla tradizione di Santa Lucia. Dal 12 al 14 dicembre sarà visitabile la “Mostra dei Piccoli” della Pro Loco, inaugurata alle 16.00 al Palazzo Comunale. Il 13 dicembre, a partire dalle 10.00, si svolgerà la giornata di beneficenza nei supermercati del centro, seguita alle 16.00 da degustazioni sul lungomare di San Giorgio.

Il calendario prosegue il 16 dicembre con l’appuntamento “Lo Spirito del Natale” all’Auditorium Comunale, mentre il 17 dicembre l’allestimento dell’albero coinvolgerà i bambini della primaria a piazza Cavour. Il 18 dicembre, alle 10.00, è in programma “Portae Pacis” presso l’Antiquarium comunale, e nel pomeriggio, alle 17.30, il musical “Francesco siamo fratelli” al Villaggio della Speranza.

Il 19 dicembre tornerà “Lo Spirito del Natale”, seguito alle 19.30 dallo spettacolo “Fiat Voluntas Dei”. Il 20 dicembre l’Auditorium ospiterà una manifestazione sportiva alle 15.00 e, alle 18.30, la “Slitta di Natale” nelle vie del centro. Gli appuntamenti proseguiranno fino al 31 dicembre con attività culturali, musicali, degustazioni, tombolate e iniziative dedicate ai bambini, mentre il mese di gennaio includerà ulteriori eventi, tra cui la “Festa della Befana” del 6 gennaio. Il programma comprende anche concorsi dedicati alle festività, con iscrizioni dal 15 al 28 dicembre e premiazioni il 6 gennaio.

