Floridia, musica troppo alta: multa al pub di 3.400 euro

Nel Comune di Floridia, un noto pub, frequentato principalmente da giovani nei fine settimana, è stato sanzionato per aver superato i livelli consentiti di decibel durante una performance musicale. La rilevazione fonometrica effettuata dalle autorità ha confermato che il volume dell’amplificazione utilizzata dalla band superava i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Di conseguenza, al titolare del locale è stata comminata una sanzione amministrativa di € 3.400,00, pagabile in misura ridotta.

Le autorità locali stanno intensificando i controlli nei confronti degli esercizi pubblici della provincia per verificare il rispetto delle normative acustiche. Tali attività di monitoraggio proseguiranno anche durante i fine settimana, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle leggi in materia di inquinamento acustico e la tranquillità dei residenti.

La violazione delle norme sui livelli di decibel rappresenta un problema significativo per la comunità, in quanto l’esposizione a rumori eccessivi può avere effetti negativi sulla salute pubblica e sul benessere dei cittadini. Gli interventi di controllo e le sanzioni inflitte mirano a sensibilizzare i gestori dei locali sull’importanza di mantenere i livelli sonori entro i limiti stabiliti e a prevenire ulteriori infrazioni.

Il caso del pub di Floridia non è isolato: le verifiche delle autorità continueranno a interessare altri locali della zona per garantire un ambiente più silenzioso e sicuro per tutti. Il rispetto delle normative acustiche è essenziale per una convivenza civile e per la tutela della salute dei residenti.

