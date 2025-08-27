Bonino Pulejo, nuova frontiera nella riabilitazione con l’arteterapia

All’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” è stata avviata una nuova pratica riabilitativa che integra percorsi innovativi di recupero cognitivo destinati a pazienti con gravi cerebrolesioni. L’iniziativa, sviluppata nell’ambito dell’Unità Operativa Complessa di Neuroriabilitazione diretta dalla dottoressa Carmela Rifici, prende il nome di “Neuro Art Therapy: diventa l’artista della tua vita” e si fonda sull’utilizzo dell’arte come strumento di cura.

Il progetto prevede la realizzazione di attività pittoriche guidate, attraverso le quali i pazienti possono esprimere emozioni, fantasia e creatività, diventando protagonisti del proprio percorso terapeutico. Le sessioni sono seguite dalla dottoressa Rosaria De Luca, ricercatrice sanitaria e tecnico della riabilitazione psichiatrica, e dal dottor Francesco Corallo, dirigente psicologo, con il supporto del personale dedicato alla ricerca e alla riabilitazione.

Gli incontri si svolgono sia individualmente che in gruppo, in un ambiente illuminato da luce naturale, coniugando l’espressione artistica alla “Light Therapy”, tecnica che stimola aree cerebrali legate alla produzione di serotonina, cortisolo e melatonina, contribuendo a un miglior equilibrio psicofisico.

Secondo il direttore scientifico, professor Angelo Quartarone, “l’arteterapia ha un enorme impatto in ambito riabilitativo, favorendo il benessere psicofisico, migliorando la comunicazione, l’autostima e le capacità relazionali e cognitive dei pazienti”.

Il direttore generale Maurizio Lanza ha sottolineato che “il personale del Bonino Pulejo conferma la capacità di andare oltre i confini delle terapie tradizionali: l’arte diventa voce, gesto ed emozione, trasformandosi in un passo verso la guarigione”.

