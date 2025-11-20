Maltrattamenti al padre, 52enne in carcere a Gioiosa Marea

Nel pomeriggio di ieri, a Gioiosa Marea, i Carabinieri della Stazione locale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 52 anni, emessa dal Tribunale del Riesame di Messina su richiesta della Procura della Repubblica di Patti. L’indagato è ritenuto gravemente coinvolto in una serie di episodi qualificati come maltrattamenti in famiglia, che secondo gli accertamenti sarebbero stati compiuti dal 2021 ai danni del padre convivente.

Le verifiche investigative, coordinate dalla Procura di Patti, avrebbero documentato ripetute aggressioni fisiche e verbali rivolte al genitore, accompagnate da ingiurie, minacce di morte e dall’impiego di oggetti utilizzati come armi improprie. Le condotte contestate avrebbero causato anche lesioni personali. In più occasioni l’uomo si sarebbe trovato in stato di alterazione psicofisica al momento dei fatti ricostruiti.

Il quadro indiziario è stato aggravato dalle violazioni delle misure cautelari già applicate nel corso dello stesso procedimento. L’uomo era infatti sottoposto all’allontanamento urgente dall’abitazione familiare e al divieto di avvicinamento al padre, prescrizioni che avrebbe disatteso in più circostanze. Sono stati inoltre documentati ripetuti danneggiamenti al braccialetto elettronico che gli era stato assegnato per monitorarne gli spostamenti.

Secondo quanto riportato nel provvedimento, la reiterazione degli episodi e la mancata osservanza degli obblighi imposti hanno indotto il giudice per le indagini preliminari a disporre la misura detentiva, ritenuta necessaria anche per garantire un’adeguata tutela della persona offesa.

