Centro Today, chiude “Scarpe & Scarpe”: 11 lavoratori a rischio

Il punto vendita “Scarpe & Scarpe” situato all’interno del Centro Today di Pistunina a Messina si avvia verso la chiusura prevista per il prossimo 16 aprile, con possibili ripercussioni occupazionali per undici dipendenti. A renderlo noto sono le organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Uiltucs, che esprimono preoccupazione per la situazione dei lavoratori coinvolti.

Secondo quanto riferito dai rappresentanti sindacali, la decisione sarebbe stata comunicata dall’azienda nel corso di un confronto ufficiale, motivata dall’elevato livello dei costi di gestione ritenuti non più sostenibili. Giuseppe Ragno, della Filcams Cgil Messina, e Francesco Rubino, segretario generale della Uiltucs Messina, dichiarano: «Per 11 lavoratori e lavoratrici si aprono le porte del licenziamento collettivo. Questa situazione ci è stata comunicata dalla parte datoriale, che lamenta alti costi di gestione, ormai insostenibili, e che ci ha convocati per un incontro».

Le organizzazioni sindacali hanno annunciato la volontà di attivare iniziative di mobilitazione nel caso in cui la decisione venga confermata. «Se questa scelta sarà confermata – proseguono i due sindacalisti – intraprenderemo forti azioni di protesta e cercheremo di scongiurare i licenziamenti, provando a far trasferire qualcuno in altri punti vendita o chiedere alla proprietà del centro commerciale di abbassare i costi di affitto, il peso a quanto pare più oneroso per l’impresa, al fine di mantenere aperta l’attività».

Nel frattempo è stata programmata una prima iniziativa pubblica. Per giovedì 19 febbraio, dalle ore 10 alle 12, è previsto un sit-in davanti all’esercizio commerciale nella zona sud della città, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla vertenza e sul futuro occupazionale dei dipendenti interessati.

