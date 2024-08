Anziano 75enne in autostrada per 20 chilometri contromano

Durante la notte, un uomo di 75 anni è stato fermato dalla Polizia Stradale sull’autostrada A18, dopo aver percorso contromano quasi venti chilometri. L’anziano, residente in provincia di Catania, viaggiava in direzione Messina sulla carreggiata opposta, destinata al traffico verso Catania. L’allarme è scattato intorno all’una e mezza di notte, quando i sistemi di sicurezza hanno rilevato il pericolo. Alle segnalazioni telefoniche si sono aggiunte le immagini delle telecamere a circuito chiuso che mostravano un veicolo procedere a forte velocità nella corsia di sorpasso, sfiorando gli altri veicoli in senso contrario.

Una pattuglia è intervenuta immediatamente, rallentando e fermando il traffico all’altezza dello svincolo di Fiumefreddo, per bloccare il veicolo in sicurezza. Gli agenti hanno individuato il conducente, che è risultato essere un uomo di 75 anni, visibilmente in stato confusionale. Le prime ipotesi indicano che l’anziano, dopo aver sbagliato l’ingresso in autostrada allo svincolo di Acireale, abbia invertito la marcia inconsapevolmente, procedendo contromano fino a Fiumefreddo.

L’uomo, che credeva di trovarsi su una strada urbana, è stato soccorso dagli agenti, che hanno prontamente chiamato un’ambulanza. Tuttavia, il suo stato fisico è stato valutato buono e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Successivamente, è stato condotto in caserma, dove un familiare, avvisato dalla Polizia Stradale, è giunto per accompagnarlo. Al conducente verrà revocata la patente e inflitta una multa che potrebbe oscillare tra i 2.046 e gli 8.186 euro. Inoltre, perderà dieci punti dalla patente e il veicolo sarà sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

