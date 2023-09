Ponte sullo Stretto: Sindaco e AD Stretto di Messina, incontro a Roma

Nella sede di Stretto di Messina a Roma, si è svolto un importante incontro di lavoro tra il Sindaco di Messina, Federico Basile, e l’Amministratore Delegato di Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Accompagnato dal Vicesindaco Salvatore Mondello, il Sindaco Basile ha evidenziato l’importanza di un dialogo continuo non solo riguardo alla costruzione del ponte, ma anche sulle implicazioni infrastrutturali che avrà sul territorio.

“Questo incontro è finalizzato all’avvio di un confronto costante non solo sulla costruzione del ponte in sé, ma anche sulle ricadute infrastrutturali che il nostro territorio dovrà sostenere. Mercoledì prossimo, a Messina, è previsto un incontro tecnico con Stretto di Messina per esaminare nel dettaglio le priorità della nostra città,” ha affermato il Sindaco Basile.

Pietro Ciucci, AD di Stretto di Messina, ha sottolineato l’impegno della società nel mantenere un costante dialogo e confronto con le città coinvolte nel progetto del ponte. Ha enfatizzato l’importanza di considerare il ponte non solo come un’opera, ma come un contributo al territorio. La riorganizzazione della società, iniziata lo scorso luglio, ha reso possibile il ripristino del flusso informativo collaborativo con Messina, Villa San Giovanni, la Regione Siciliana e la Regione Calabria.

Ciucci ha annunciato la creazione di tavoli tecnici per discutere tutti gli aspetti legati all’inserimento del ponte nel territorio, consentendo ai governi locali di avanzare scelte strategiche pianificate. Il progetto definitivo, che ha tenuto conto delle esigenze del territorio, è in fase di aggiornamento, ma i principali elementi, come la posizione delle strutture del ponte e i collegamenti a terra, rimangono immutati.

