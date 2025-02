Chiusura della discarica di Lentini, emergenza rifiuti in Sicilia

La chiusura della discarica di Lentini, gestita da Sicula Trasporti, ha interrotto il conferimento dei rifiuti indifferenziati provenienti da circa duecento Comuni siciliani, scatenando nuove preoccupazioni tra le amministrazioni locali. Il blocco, annunciato all’alba, è legato all’attesa dell’arrivo di una nave incaricata di trasportare all’estero le ecoballe, lasciando nel frattempo le città prive di una soluzione immediata per lo smaltimento dei rifiuti.

Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, membro del consiglio nazionale e del direttivo siciliano di Anci, ha espresso forte preoccupazione per la situazione, sottolineando come i Comuni si trovino costretti a gestire l’emergenza senza alternative. «Ci troviamo nuovamente a fronteggiare un problema già vissuto la scorsa estate. Abbiamo chiesto al presidente della Regione, Renato Schifani, di intervenire rapidamente per risolvere la questione», ha dichiarato Corsaro, ribadendo la necessità di trovare soluzioni che possano limitare il potere delle discariche in attesa della costruzione dei termovalorizzatori.

Oltre alla chiusura dell’impianto, il sindaco ha evidenziato un problema strutturale legato ai costi di smaltimento: «Nonostante l’impegno dei cittadini nella raccolta differenziata, i costi per tonnellata in Sicilia restano i più alti d’Italia, gravando sui contribuenti attraverso la Tari». Corsaro ha inoltre denunciato la fragilità del sistema, in cui un singolo blocco può rapidamente tradursi in un’emergenza con rifiuti accumulati per le strade e mezzi di raccolta impossibilitati a operare.

Per affrontare la crisi, il sindaco di Misterbianco ha richiesto alla Regione un tavolo di confronto urgente con i sindaci, con l’obiettivo di trovare misure immediate che garantiscano il funzionamento del sistema di smaltimento e evitino nuovi disagi alla popolazione.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁