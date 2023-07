San Giorgio: l’importanza strategica dei porti turistici – VIDEO

Porti turistici: Strumenti di sviluppo e opportunità per l’economia territoriale.

Si è tenuto ieri a San Giorgio di Gioiosa Marea il convegno sulla strategica importanza dei porti turistici per lo sviluppo economico territoriale. Durante l’evento, sono emersi i problemi burocratici e politici che ostacolano tale sviluppo. La sinergia tra pubblico e privato è stata identificata come una possibile soluzione. La Sen. Ella Bucalo ha sottolineato l’importanza di investire nei porti per il progresso del territorio. L’ing. Anna Sidoti ha evidenziato la necessità di competenze e strategie adeguate per il successo dei progetti. L’arch. Francesco La Monica ha portato l’esempio del porto di Santo Stefano di Camastra e ha sottolineato l’importanza dell’accoglienza da parte delle comunità locali.

Si è svolto ieri pomeriggio a San Giorgio di Gioiosa Marea il convegno dal titolo “Porti turistici e crescita economica dei territori. Comunicazione e testimonianze”, organizzato dall’Ing. Anna Sidoti, Responsabile Sviluppo Istituto M. Friedman Patti e area Nebrodi. L’evento ha avuto luogo presso lo spazio eventi della discoteca “La Pineta”, sul Lungomare Anna Rita Sidoti, grazie alla gentile disponibilità dell’imprenditore Paolo Ruffo.

Durante il convegno, si è discusso dell’importanza strategica dei porti turistici e del loro ruolo nel favorire lo sviluppo economico dei territori. I porti turistici sono considerati strumenti di sviluppo in grado di potenziare anche le strutture limitrofe, contribuendo alla crescita dell’intera comunità. Tuttavia, i benefici derivanti dallo sviluppo delle infrastrutture portuali sono spesso ostacolati da problemi burocratici e politici che rallentano il progresso consapevole dell’isola.

Durante il dibattito, al quale hanno partecipato esponenti del panorama politico regionale e locale, è emersa l’evidente difficoltà della regione dovuta a una lunga e tediosa burocrazia. Una delle possibili soluzioni individuate per affrontare questo problema è la collaborazione sinergica tra pubblico e privato, creando un contesto favorevole per favorire l’imprenditoria, soprattutto quella giovanile.

La Sen. Ella Bucalo ha sottolineato l’importanza di investire nei porti come parte integrante del programma politico Meloni, per creare opportunità e ricchezza per le nuove generazioni. Ha inoltre evidenziato la necessità di superare le Zone Economiche Speciali e promuovere la ripresa nell’intero Sud Italia, offrendo incentivi e agevolazioni. Bucalo ha anche sottolineato l’importanza di un’adeguata formazione e orientamento per gli studenti delle scuole superiori, nonché il potenziamento degli Istituti Nautici.

Durante l’evento, sono intervenuti anche i sindaci di Gioiosa Marea e Montagnareale, nonché l’Avv. Filippo Nasca, Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane. L’Ing. Anna Sidoti, Esperto PNRR Regione Siciliana, ha parlato della crescita dei territori e dello sviluppo turistico-culturale, sottolineando l’importanza di una corretta pianificazione e di competenze adeguate per garantire l’attuazione dei progetti.

L’architetto Francesco La Monica ha portato un esempio concreto di successo con il progetto del porto di Santo Stefano di Camastra, sottolineando l’importanza dell’accoglienza da parte delle comunità locali per favorire lo sviluppo portuale. Ha anche evidenziato le difficoltà politiche create dai continui cambiamenti normativi nel settore degli appalti.

Il convegno ha messo in luce la necessità di affrontare le criticità burocratiche e politiche che ostacolano lo sviluppo dei porti turistici in Sicilia. È emersa l’importanza di una collaborazione sinergica tra pubblico e privato per favorire l’imprenditoria e creare un contesto favorevole alla crescita economica dei territori. Le testimonianze e le proposte presentate durante l’evento hanno evidenziato l’importanza di una politica attenta alle esigenze delle imprese e del territorio, nonché di una pianificazione adeguata per garantire il successo dei progetti di sviluppo.

