GioiosAttiva chiede chiarimenti sulla situazione della Statale 113

Il movimento politico GioiosAttiva ha trasmesso una nota al sindaco del Comune di Gioiosa Marea chiedendo un aggiornamento pubblico sulla situazione della Strada Statale 113, nel tratto compreso tra il chilometro 92+000 e il 92+400, interessato dall’ordinanza ANAS n. 198/2026/CT, la cui validità è fissata fino al 31 luglio 2026.

Nel documento viene evidenziato come la Statale 113 rappresenti una delle principali vie di collegamento del territorio e come, per questo motivo, cittadini e utenti abbiano il diritto di essere informati sullo stato degli interventi previsti e sulla relativa programmazione. La richiesta richiama l’ordinanza emanata da ANAS, che dispone l’istituzione del senso unico alternato nel tratto in direzione Palermo in relazione alle condizioni della sede stradale e alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione.

GioiosAttiva ricorda inoltre che, secondo quanto riportato dagli organi di informazione, sarebbe presente una criticità a valle della Statale. 113, in corrispondenza del chilometro 92+050, situazione che ha determinato il divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, con conseguenze sulle attività economiche del territorio.

Nel testo il movimento sottolinea che l’imminente scadenza dell’ordinanza, prevista per il 31 luglio 2026, rende necessario un chiarimento sull’evoluzione della vicenda. “Si chiede che l’Amministrazione comunale voglia informare la cittadinanza in merito, anche alla luce delle iniziative che la stessa intenda intraprendere per garantire la sicurezza della circolazione e ridurre i disagi per residenti e utenti”, si legge nella richiesta. Il documento è firmato da Maurizio Adamo, Andrea Carollo, Francesco Lisi, Mariajulia Pagana, Gabriele Panissidi e Daniele Sottile.

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