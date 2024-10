Riattivazione dissalatori in Sicilia, Schifani incontra Dell’Acqua

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato a Palazzo d’Orléans il commissario nazionale per l’emergenza idrica, Nicola Dell’Acqua, per discutere la riattivazione di tre dissalatori nei siti di Porto Empedocle, Gela e Trapani, inattivi da oltre un decennio. Schifani ha sottolineato la necessità di ripristinare rapidamente i tre impianti: «Ho rappresentato al commissario Dell’Acqua l’importanza di riattivare il prima possibile i tre dissalatori di Porto Empedocle, Gela e Trapani». Il governo regionale ha destinato 90 milioni di euro a tale scopo, somma stanziata nell’accordo di coesione con il governo nazionale.

Per velocizzare il processo, Schifani ha richiesto e ottenuto che l’incarico per la riattivazione fosse affidato al commissario nazionale, a cui la normativa conferisce pieni poteri per ridurre i tempi di realizzazione. «Da parte nostra assicuriamo, nello spirito di leale collaborazione istituzionale, la massima disponibilità a offrire l’appoggio logistico e le risorse umane che dovessero essere necessarie», ha dichiarato il presidente. All’incontro erano presenti anche l’assessore regionale all’Energia, Roberto Di Mauro, e Salvo Cocina, coordinatore della cabina di regia per l’emergenza idrica.

Il commissario Dell’Acqua ha confermato l’avvio immediato delle procedure per la messa in funzione, nei prossimi mesi, di tre moduli mobili di dissalazione. Parallelamente, verranno analizzate le fasi necessarie per la costruzione dei tre impianti permanenti, che si prevede saranno pronti entro l’estate prossima.

Schifani ha ribadito l’importanza degli interventi già attuati dalla Regione per fronteggiare l’attuale crisi idrica e ha evidenziato come i dissalatori siano strategici per garantire una fornitura idrica adeguata e continua, specialmente in vista dell’acuirsi dei periodi di siccità legati ai cambiamenti climatici.

