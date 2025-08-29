Weekend Meteo in Sicilia: sabato variabile, domenica più stabile

Le previsioni meteorologiche per il fine settimana indicano condizioni variabili sulla Sicilia. Sabato la presenza di un campo di alta pressione assicurerà in gran parte stabilità atmosferica, seppure con alcune differenze locali. Sulle coste tirreniche il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso, ma con aumento della copertura nel corso del pomeriggio. Sul versante ionico si registreranno nubi in intensificazione, associate a deboli piogge pomeridiane, con miglioramenti previsti in serata. Sul litorale meridionale e nelle aree interne la giornata sarà prevalentemente serena, salvo nubi sparse nelle prime ore. Sull’Appennino si alterneranno schiarite e annuvolamenti, con peggioramento serale e cielo molto nuvoloso. I venti saranno deboli da ovest in attenuazione, lo zero termico si attesterà intorno ai 4200 metri, mentre i mari, compreso il Canale di Sicilia, risulteranno mossi.

Un peggioramento delle condizioni è atteso tra venerdì e sabato, con l’arrivo di aria più fresca e umida proveniente dall’Atlantico. Questo flusso favorirà instabilità e temporali, inizialmente su Campania centro-settentrionale e Sicilia occidentale, per poi estendersi nella notte e nella giornata successiva verso Campania meridionale e Calabria. Giovedì, prima del cambiamento, la Sicilia tirrenica registrerà temperature elevate, fino a 36-38 gradi, con venti di Scirocco. Nel fine settimana i valori termici subiranno un netto calo.

Domenica torneranno condizioni di tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione. Qualche addensamento sarà possibile solo in serata sull’Appennino e sul litorale tirrenico. I venti, deboli e in attenuazione, ruoteranno dai quadranti nord-occidentali a settentrionali. Lo zero termico si collocherà intorno ai 4400 metri e i mari rimarranno mossi. – Fonte 3Bmeteo.

