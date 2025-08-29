Chiusura temporanea della SP55 per il collaudo del cavalcavia

La Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura temporanea della strada provinciale 55 “San Martino di Spadafora”, in corrispondenza del cavalcavia autostradale n. 3, a partire dalle ore 14:00 di venerdì 29 agosto. Il provvedimento, adottato su richiesta del Consorzio per le Autostrade Siciliane, è finalizzato all’esecuzione di ulteriori prove tecniche per il collaudo amministrativo dell’opera. La sospensione del traffico interesserà entrambi i sensi di marcia, all’altezza del chilometro 0+700, e rimarrà in vigore fino al completamento delle attività programmate.

Per limitare i disagi alla circolazione, l’amministrazione metropolitana ha previsto l’installazione di segnaletica provvisoria e l’indirizzamento degli automobilisti verso percorsi alternativi. «La sicurezza stradale e la qualità delle infrastrutture – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – rappresentano priorità per la nostra amministrazione. La collaborazione con il Consorzio Autostrade Siciliane consente di coniugare manutenzione straordinaria e riduzione dell’impatto sulle attività quotidiane degli utenti. Invitiamo tutti alla massima collaborazione per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni tecniche».

Il cavalcavia n. 3, situato lungo l’autostrada A20 Messina–Palermo, era stato sottoposto a sequestro nel 2020 per gravi criticità strutturali. Successivamente demolito e ricostruito dal Consorzio Autostrade Siciliane, è stato realizzato con un investimento di oltre 2,5 milioni di euro provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. La nuova struttura, lunga 80 metri e costruita in acciaio e calcestruzzo, è stata progettata per garantire elevati standard di sicurezza. Dopo la riapertura al traffico avvenuta l’8 agosto 2025, le prove in corso rappresentano l’ultima fase necessaria per la conclusione dell’iter amministrativo.

