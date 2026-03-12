Regione e Federfarma, ampliamento dei servizi sanitari nelle farmacie

La collaborazione tra la Regione Siciliana e Federfarma si consolida con l’obiettivo di ampliare i servizi sanitari erogati attraverso la rete delle farmacie, considerate presidi territoriali di prossimità, in particolare nelle zone interne e montane dell’Isola. Il tema è stato al centro di un incontro che si è svolto a Palazzo d’Orléans tra il presidente della Regione Renato Schifani, l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni e una delegazione di Federfarma Sicilia guidata dal presidente Gioacchino Nicolosi.

Nel corso del confronto è stato tracciato un bilancio delle iniziative già avviate negli ultimi mesi nell’ambito della cooperazione tra istituzioni regionali e farmacie convenzionate. Tra queste figurano gli accordi relativi alla distribuzione per conto dei farmaci inseriti nel prontuario della continuità ospedale-territorio (A-PHT), il coinvolgimento delle farmacie private nella somministrazione dei vaccini antinfluenzali e anti-Covid-19 e la partecipazione delle stesse strutture al programma regionale dedicato agli screening oncologici.

Secondo quanto emerso durante l’incontro, le attività avviate hanno registrato risultati positivi sia in termini di diffusione dei servizi sia per la possibilità di avvicinare alcune prestazioni sanitarie ai cittadini, utilizzando una rete capillare presente in tutto il territorio regionale.

Parallelamente, gli uffici regionali stanno lavorando alla definizione dell’Accordo integrativo regionale (Air), la cui sottoscrizione è prevista in tempi brevi. Federfarma ha inoltre proposto di destinare le risorse residue già stanziate alla sperimentazione del modello della cosiddetta “farmacia dei servizi”.

Per l’attuazione di questo sistema innovativo si attendono i provvedimenti dei ministeri dell’Economia e della Salute, chiamati rispettivamente a definire la ripartizione dei fondi destinati alle Regioni e le linee guida operative per lo sviluppo delle attività di telemedicina.

