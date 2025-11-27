Nebrosport alla prima edizione dello Slalom Termini–Caccamo

La scuderia Nebrosport sarà impegnata il 29 e 30 novembre 2025 nella prima edizione dello Slalom Termini–Caccamo, competizione che debutta con un percorso inedito per equipaggi e preparatori. L’appuntamento segna una nuova tappa stagionale per il team santangiolese, chiamato a confrontarsi con una prova che introduce variabili tecniche non ancora sperimentate nelle precedenti uscite.

L’esordio della squadra sulla linea di partenza sarà affidato a Gianfranco Starvagi, che prenderà posto sulla Peugeot 106 di classe N1600. Il pilota torna alle competizioni dopo la partecipazione allo Slalom di Ucria, concluso con il sesto posto di classe. In vista della gara, ha dichiarato di puntare a una prestazione solida, affermando: «Affronto questo percorso per la prima volta e cercherò di interpretarlo al meglio fin dalle ricognizioni».

Nel gruppo Speciale sarà presente Francesco Pirri con la Fiat 127 di classe S3. L’atleta arriva all’appuntamento dopo il risultato ottenuto allo Slalom Torregrotta–Roccavaldina, dove ha chiuso al primo posto di classe. Il pilota ha sottolineato l’intesa raggiunta con la vettura, spiegando: «Le ultime gare hanno confermato sensazioni positive e cercherò di mantenere la stessa continuità».

La partecipazione dei due portacolori del team rappresenta una nuova occasione di confronto in una competizione che amplia il calendario delle prove automobilistiche siciliane e introduce un tracciato che richiede adattamento immediato alle condizioni del percorso. – Foto di Fabio Marchello.

