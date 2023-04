Carabinieri intensificano controlli notturni a Patti

Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno effettuato un servizio straordinario di intensificazione dei controlli nel territorio pattese, con particolare attenzione alle zone vicine ai locali notturni. L’operazione aveva l’obiettivo di prevenire e contrastare i delitti predatori, l’uso e lo spaccio di stupefacenti, nonché di controllare il rispetto delle norme della circolazione stradale.

Sono state impiegate pattuglie dell’Arma, che hanno pattugliato le strade della zona con posti di controllo predisposti anche di notte. I Carabinieri hanno controllato 72 veicoli e 101 persone, accertando diverse infrazioni al Codice della Strada per un ammontare di oltre 7.300 euro e la decurtazione di 35 punti sulle patenti di guida.

Inoltre, durante i servizi svolti dalle pattuglie dell’Arma, a Gioiosa Marea è stato denunciato un 24enne, già noto alle Forze dell’Ordine, per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, a cui era sottoposto nell’ambito di un procedimento penale per maltrattamenti. A Piraino, invece, un 30enne è stato segnalato alla Prefettura di Messina come assuntore di stupefacenti, in quanto trovato in possesso di marijuana destinata all’uso personale, che è stata sequestrata.

In sintesi, il servizio straordinario dei Carabinieri della Compagnia di Patti ha permesso di intensificare i controlli nel territorio pattese, consentendo di individuare e sanzionare diverse violazioni al Codice della Strada e di contrastare il fenomeno della droga. Inoltre, l’operazione ha portato all’individuazione di soggetti già noti alle Forze dell’Ordine, che hanno commesso reati in violazione di misure cautelari.

© Riproduzione riservata.