Arrestato 64enne a Capo d’Orlando per diversi furti in abitazioni

A Capo d’Orlando, la Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza ha recentemente eseguito una misura cautelare di massimo rigore. Il provvedimento, emesso dal Giudice del Tribunale di Patti, ha portato all’arresto di L.V.M., nato nel 1959, ritenuto colpevole di vari furti in abitazione avvenuti nel comune di Capo d’Orlando.

L’operazione è il risultato di un’indagine approfondita condotta dagli agenti del Commissariato di Capo d’Orlando sotto la guida della Procura della Repubblica di Patti, diretta dal dottor Angelo Cavallo. Le autorità hanno raccolto sufficienti prove per incriminare l’uomo, che ora è detenuto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

L.V.M. è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Inoltre, dovrà pagare una multa di 620 euro. L’arresto segue un’intensa attività investigativa mirata a contrastare i reati contro il patrimonio, particolarmente quelli che destano maggiore allarme sociale come i furti in abitazione.

Il Commissariato di Capo d’Orlando, in collaborazione con la Procura di Patti, ha mostrato un impegno costante nel perseguire e reprimere tali crimini, assicurando alla giustizia i responsabili. La misura cautelare adottata contro L.V.M. rappresenta un esempio concreto della lotta alla criminalità locale e dell’efficienza delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini.

L’operazione è stata resa possibile grazie al coordinamento tra le diverse unità di polizia e l’autorità giudiziaria, dimostrando l’importanza della cooperazione interistituzionale nel contrasto ai reati predatori. La Polizia di Stato continua a monitorare attentamente il territorio per prevenire ulteriori episodi di criminalità, rassicurando la popolazione sulla costante attenzione alla sicurezza pubblica.

La detenzione di L.V.M. costituisce un passo significativo verso la riduzione dei furti in abitazione nella zona, un problema che aveva destato non poca preoccupazione tra i residenti di Capo d’Orlando. Le indagini continueranno per garantire che tutti i complici o eventuali altri responsabili siano identificati e perseguiti secondo la legge.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo