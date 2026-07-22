Muore a 43 anni Luca Costantino, anima della CST Sport

Il mondo del motorsport piange la scomparsa di Luca Costantino, fondatore della CST Sport ed ex pilota di rally, venuto a mancare improvvisamente all’età di 43 anni. La notizia ha suscitato cordoglio nell’ambiente dell’automobilismo sportivo, dove Costantino era conosciuto per il suo impegno organizzativo e per il contributo offerto alla crescita del settore in Sicilia e a livello nazionale.

Nel 2007 aveva dato vita alla CST Sport, scuderia che nel tempo si è affermata come una delle realtà di riferimento del panorama automobilistico. Attraverso l’attività del team ha sostenuto la formazione di numerosi piloti e promosso l’organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo, consolidando una presenza riconosciuta anche oltre l’ambito regionale.

Alla notizia della sua morte sono arrivati i messaggi di cordoglio della Delegazione ACI Sport Sicilia. Il Delegato Regionale Massimo Rinaldi e il Fiduciario Regionale Sergio Imbrò hanno ricordato Costantino sottolineandone le qualità personali e professionali. “Era un uomo appassionato, competente e generoso, capace di lasciare un segno importante sia nel mondo delle competizioni sia nei rapporti umani”, hanno dichiarato.

Profonda la partecipazione al lutto anche da parte di piloti, collaboratori, amici e appassionati, che hanno espresso il proprio ricordo attraverso numerosi messaggi diffusi sui social network. Parole di vicinanza sono giunte inoltre dalle istituzioni dei territori che nel corso degli anni hanno ospitato gli eventi organizzati dalla CST Sport.

La scomparsa di Luca Costantino priva il motorsport siciliano di una figura che ha contribuito allo sviluppo dell’automobilismo sportivo, trasformando la propria esperienza e la passione per le corse in un progetto riconosciuto nel panorama nazionale.

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