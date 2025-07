Pulmino si ribalta a Palermo, sette feriti di cui cinque sono minori

Sette persone, tra cui cinque minori, un’educatrice e l’autista, sono rimaste ferite a seguito del ribaltamento di un pulmino avvenuto in via Ruffo di Calabria, a Palermo. Il mezzo trasportava in totale 21 passeggeri, tra bambini, ragazzi, accompagnatori e conducente, tutti di ritorno da un’escursione. L’incidente si è verificato intorno alle 14:50.

Secondo quanto rilevato dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto, il veicolo presentava gravi irregolarità amministrative: l’assicurazione risultava scaduta nel marzo 2025, mentre la revisione non era stata rinnovata dal marzo 2018.

Le cause del sinistro sarebbero riconducibili a un guasto meccanico: “I freni si sarebbero rotti mentre il mezzo percorreva una strada in discesa”, è quanto ipotizzato in una prima ricostruzione. L’urto ha causato il capovolgimento del veicolo.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, coordinati dal medico rianimatore della centrale operativa, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, le cui condizioni sono state giudicate non gravi. Uno dei minori è stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco, che hanno poi proseguito le operazioni di recupero con l’ausilio di una gru per rimuovere il mezzo e ripristinare la viabilità.

La dinamica dell’incidente è oggetto di ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.

