Rissa a Milazzo: ferito un giovane, quarto episodio in due mesi

Una nuova rissa violenta si è verificata a Milazzo nella notte tra sabato e domenica, la quarta negli ultimi due mesi. L’evento, che ha visto il coinvolgimento di più persone, è avvenuto intorno alle 2.30 di domenica mattina in Piazza Baele, un’area che già due settimane fa era stata teatro di un altro episodio di violenza tra giovani. Questa volta, i protagonisti della lite sono giovani di età compresa tra i 25 e i 28 anni.

Il motivo che ha scatenato l’aggressione sembra essere riconducibile a motivi futili, come un semplice sguardo, che avrebbe dato il via alla reazione violenta. Il bilancio dell’episodio parla di un giovane ferito, ma fortunatamente non in maniera grave. Il fatto si è verificato in pieno centro, in una zona frequentata da molti passanti, il che ha ulteriormente destato preoccupazione tra i residenti.

Le autorità locali, preoccupate per l’aumento di episodi simili, stanno intensificando le indagini. I carabinieri della Compagnia di Milazzo sono al lavoro per ricostruire i dettagli della rissa e individuare i responsabili. La cittadinanza, nel frattempo, chiede interventi più incisivi per prevenire il ripetersi di questi eventi violenti.

La richiesta di un’azione preventiva più forte cresce, poiché si teme che il problema possa aggravarsi ulteriormente, come già accaduto in altre città italiane.

