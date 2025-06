Grecia “off limits”, ecco i motivi dell’Associazione Camperisti

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha raccomandato di rinunciare a un viaggio in Grecia, indipendentemente dal mezzo di trasporto scelto. Secondo la nota ufficiale, numerosi equipaggi in autocaravan sono stati allontanati dalle autorità locali e multati sia in sede amministrativa sia penale sulla base di verbali redatti interamente in lingua greca, quindi sostanzialmente incomprensibili per i turisti.

«Chi parcheggiava senza campeggiare – sottolinea l’Associazione – è stato invitato a lasciare l’area, talvolta anche di notte, e costretto a pagare immediatamente sanzioni fino a 300 euro». I camperisti hanno inoltre lamentato l’assenza di un chiarimento formale da parte del Governo ellenico e dell’Ente per il turismo, in merito all’applicazione della legge 5170/2025 del Ministero del Turismo, che non sembra distinguere tra sosta e campeggio purché il veicolo non occupi spazio esterno.

«Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale per l’archiviazione dei verbali né per la restituzione delle somme versate», aggiunge l’Associazione, la quale segnala che molti viaggiatori italiani hanno preferito fare ritorno anticipato, rinunciando persino ai biglietti navali già pagati.

