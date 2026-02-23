Incidente mortale sulla Tangenziale di Catania, una vittima

Un incidente con esito mortale si è verificato nella mattinata lungo l’Asse dei servizi della Tangenziale di Catania, in prossimità di un distributore Q8. La vittima è il conducente di un’autovettura che stava percorrendo la carreggiata in direzione del capoluogo etneo.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo sarebbe stato improvvisamente colto da un malore mentre si trovava alla guida. La perdita di controllo del mezzo avrebbe determinato l’uscita dalla traiettoria e il successivo impatto contro il guardrail. L’urto si è rivelato fatale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura, impegnati nelle operazioni di accertamento e nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le forze dell’ordine hanno inoltre provveduto alla gestione della circolazione nel tratto interessato dall’incidente.

L’episodio ha avuto ripercussioni sul traffico veicolare, con rallentamenti temporanei registrati lungo l’arteria stradale e disagi per gli automobilisti in transito nell’area. La viabilità è stata regolata fino al completamento delle attività di intervento e messa in sicurezza della zona. Restano in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le cause dell’incidente e verificare le condizioni che hanno determinato la perdita di controllo del veicolo.

