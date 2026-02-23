Nuovo aeroporto nel messinese, prevista apertura in 2 anni e mezzo

Un nuovo scalo aeroportuale potrebbe sorgere in Sicilia nord-orientale entro due anni e mezzo. Lo afferma Fabio Bertolotti, amministratore delegato della società La Sciara Holding LTD & Partners, che ha elaborato il progetto dell’“Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo”, previsto tra i territori di Milazzo, Merì e Barcellona Pozzo di Gotto, nella Valle del Mela.

Il dirigente ha reso noto il deposito della documentazione tecnica e amministrativa necessaria all’avvio della procedura istruttoria relativa al Project Finance. «Se tutto procederà secondo le previsioni – ha dichiarato – l’inaugurazione e il primo volo potrebbero avvenire tra due anni e mezzo». Bertolotti ha spiegato che la società lavora al progetto da oltre diciotto mesi e ha già presentato il piano di fattibilità, lo studio ambientale, la proposta di localizzazione dello scalo, il piano delle rotte e ulteriori elaborati che saranno ora esaminati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Secondo quanto illustrato, l’iter prevede successivamente circa nove mesi per il completamento delle procedure autorizzative, tra cui quelle di Enac, Enav e Regione Siciliana, seguite dalla pubblicazione del bando di gara. «Il modello adottato è quello del project finance con diritto di prelazione per i proponenti», ha precisato l’amministratore delegato.

Il progetto, definito «ambizioso e complesso», prevede uno scalo internazionale e cargo destinato a collegamenti intercontinentali, rivolti in particolare a traffici provenienti da Americhe, Asia e India. La struttura, secondo i promotori, non sarebbe in concorrenza con gli aeroporti di Palermo, Catania e Reggio Calabria.

L’intervento include una pista di oltre 4 mila metri quadrati con relative infrastrutture, un outlet con più di 320 attività commerciali e ristorative, un albergo a cinque stelle con 400 camere, una clinica medica e una struttura veterinaria. L’investimento previsto ammonta a circa 1,2 miliardi di euro per l’aeroporto, cui si aggiungono 450 milioni per un impianto fotovoltaico dedicato.

