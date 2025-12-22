Ispra e Parco dei Nebrodi, accordo triennale sulla biodiversità

È stata sottoscritta una convenzione tra l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e l’Ente Parco dei Nebrodi per la realizzazione di attività di monitoraggio, studio e tutela della biodiversità all’interno del territorio del Parco dei Nebrodi. L’accordo, della durata di tre anni, mira a integrare le competenze scientifiche dell’Istituto con le funzioni istituzionali e gestionali dell’Ente Parco.

La collaborazione si concentra su due componenti rilevanti degli ecosistemi locali: la biodiversità micologica, con particolare attenzione ai macromiceti, e la fauna, in special modo l’avifauna di interesse conservazionistico. Le attività dedicate alla componente fungina rientrano nel Network per lo studio della diversità micologica, coordinato da Ispra, e prevedono rilievi sul campo, la raccolta di dati ecologici secondo protocolli standardizzati, la validazione delle informazioni tramite il Sistema Informativo Funghi e la conservazione dei campioni nei database dell’Istituto.

I dati raccolti consentiranno di ampliare e rendere più omogeneo il quadro conoscitivo relativo alla diversità fungina presente nel Parco dei Nebrodi. Parallelamente, il monitoraggio faunistico interesserà specie considerate di particolare rilievo conservazionistico, tra cui l’aquila reale e il gracchio corallino. Le attività saranno orientate al rafforzamento delle conoscenze ecologiche disponibili e al supporto delle azioni di conservazione e gestione del territorio, attraverso la raccolta e l’analisi dei dati e la definizione di indicazioni utili alla tutela delle specie coinvolte.

Secondo il presidente dell’Ente Parco, Domenico Barbuzza, «la convenzione contribuirà a rafforzare il patrimonio informativo sulla biodiversità del Parco dei Nebrodi, sostenendo le politiche di conservazione, la gestione sostenibile degli habitat e la valorizzazione scientifica e naturalistica del territorio».

