Il Consorzio Cassiopea offre 200 alberi per la rinascita della Pineta

La devastante incursione delle fiamme nella Pineta di Piraino ha suscitato l’allarme tra le aziende locali, preoccupate per la salvaguardia di questo prezioso polmone verde e simbolo di rara bellezza. In prima linea nell’esprimere solidarietà e supporto si è distinto il Consorzio Stabile Cassiopea, che ha prontamente messo in atto una proposta concreta per contribuire alla rinascita di quest’area colpita.

Nonostante gli sforzi coraggiosi delle squadre di vigili del fuoco, dei volontari e dei cittadini, l’incendio ha lasciato la Pineta di Piraino in uno stato di disastro, con alberi bruciati e rami carbonizzati. Il Consorzio Cassiopea, guidato da Giuseppe Pettina, originario di Patti e attivo su tutto il territorio italiano, ha contattato il sindaco di Piraino, l’avvocato Salvatore Cipriano, proponendo un’azione di rimboschimento per l’area colpita.

In una lettera indirizzata al sindaco, Pettina ha manifestato il profondo dispiacere per l’incidente e sottolineato l’importanza cruciale della Pineta nell’ecosistema locale e nella vita di Piraino, sia dal punto di vista ambientale che turistico e sociale.

Il Consorzio Cassiopea, riconoscendo il ruolo fondamentale della Pineta nel contesto eco-ambientale, ha offerto la donazione di 200 alberelli di pino, pronti per essere piantati. Questo gesto va oltre la simbolica solidarietà, rappresentando un contributo tangibile alla ricostruzione dell’area colpita dal recente incendio.

La risposta del sindaco Cipriano è stata di profondo apprezzamento per questa straordinaria dimostrazione di generosità e solidarietà. Ha condiviso la notizia con la comunità, sottolineando l’importanza della collaborazione, della solidarietà e dell’altruismo in situazioni di emergenza come questa.

L’advisor Giuseppe Pettina, rappresentante del Consorzio Cassiopea, ha evidenziato che questa donazione rappresenta non solo un gesto simbolico, ma anche un impegno concreto per il futuro della comunità. Ha richiamato l’attenzione sull’importanza della collaborazione a 360° per affrontare le sfide ambientali, sottolineando l’interesse del Consorzio nell’ambito dell’energia alternativa, della sostenibilità e del trattamento dei rifiuti.

Grazie a questa generosa donazione, Piraino avrà la possibilità di ripristinare oltre mille metri quadrati di Pineta, restituendo vita e bellezza al territorio amato. Il sindaco ha espresso profonda gratitudine per questo gesto e ha invitato tutti coloro che condividono la passione per la natura e la sostenibilità a unirsi a questa importante missione.

Il Consorzio Cassiopea ha fornito un solido punto di partenza per la rigenerazione immediata della Pineta, dimostrando come l’unione di forze possa portare a risultati concreti per la comunità e l’ambiente circostante. – Foto degli incendi di Calogero Carlo Musarra.

