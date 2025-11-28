Tentato omicidio a Falcone, i Carabinieri arrestano 30enne rumena

I Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito il fermo di indiziata di reato nei confronti di una trentenne di origine rumena, ritenuta responsabile di tentato omicidio aggravato ai danni di un uomo di Falcone. L’intervento è stato effettuato dai militari della Stazione di Falcone, allertati dal personale del 118 che aveva richiesto assistenza dopo aver prestato le prime cure a un cinquantasettenne del luogo, presentatosi con ferite da arma da taglio.

Secondo quanto ricostruito nell’ambito dell’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Patti, diretta dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo, l’uomo sarebbe stato ferito durante un alterco nel corso del quale la donna lo avrebbe colpito con un coltello.

Gli elementi raccolti dagli inquirenti hanno consentito di delineare il contesto dell’episodio e di procedere al fermo della sospettata.

La trentenne, rintracciata dai Carabinieri dopo le prime verifiche, è stata trasferita alla Casa circondariale di Messina Gazzi. L’Autorità giudiziaria ha successivamente convalidato il provvedimento, disponendo la sua custodia cautelare in attesa degli ulteriori sviluppi dell’indagine.

