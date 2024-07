La Regione Siciliana finanzia autobotte per Gioiosa Marea

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha approvato un finanziamento di 67mila euro per l’acquisto di una autobotte destinata al Comune di Gioiosa Marea. Questa iniziativa è parte del piano di interventi che la Regione Sicilia ha messo in atto per affrontare l’emergenza idrica che sta colpendo l’isola. Il piano è stato sviluppato dalla Cabina di regia, sotto la guida del Presidente Schifani, e coordinato da Salvatore Cocina, capo della Protezione civile regionale.

Il finanziamento, destinato all’acquisto immediato di una autobotte, rappresenta una misura tempestiva per mitigare gli effetti della crisi idrica che affligge Gioiosa Marea e altre località siciliane. La decisione di allocare questi fondi è frutto di una pianificazione strategica mirata a garantire risorse idriche sufficienti ai comuni più colpiti dalla scarsità d’acqua.

La Cabina di regia, istituita per coordinare le azioni contro l’emergenza idrica, ha individuato diverse misure di intervento, tra cui l’acquisto di nuove attrezzature e il miglioramento delle infrastrutture esistenti. Il presidente Schifani ha sottolineato l’importanza di un’azione coordinata e tempestiva per affrontare le criticità legate alla distribuzione dell’acqua. Salvatore Cocina, da parte sua, ha evidenziato come il supporto della Protezione Civile sia fondamentale per fornire assistenza e risorse necessarie ai comuni in difficoltà.

