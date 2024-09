Comune di Brolo: stabilizzati trenta lavoratori ASU

Completata la stabilizzazione per trenta lavoratori ASU al Comune di Brolo, che questa mattina hanno firmato il contratto di assunzione a tempo indeterminato. La procedura di stabilizzazione è stata realizzata in conformità alla legge regionale n. 1/2024. I lavoratori coinvolti operavano da tempo in vari settori dell’amministrazione comunale, tra cui quello amministrativo, tecnico, contabile e di vigilanza. La distribuzione delle nuove assunzioni prevede 17 persone nel ruolo di “operatore”, 5 come “operatori esperti” e 8 come “istruttori”.

Il sindaco di Brolo, Giuseppe Laccoto, ha accolto i 30 ex ASU nell’aula consiliare del Comune, esprimendo soddisfazione per l’esito del processo di stabilizzazione. “Si tratta di un traguardo a lungo atteso dai lavoratori coinvolti”, ha dichiarato Laccoto, “che ora possono finalmente contare su una sicurezza lavorativa dopo anni di precarietà”. Il sindaco ha ricordato il proprio impegno personale come parlamentare regionale per la stabilizzazione degli ASU, specificando di aver inizialmente presentato un disegno di legge ad hoc e, successivamente, di aver sostenuto un emendamento cruciale alla legge finanziaria insieme ad altri deputati.

Laccoto ha riconosciuto che il risultato, sebbene giunto dopo quasi tre decenni di attesa, rappresenta “un atto di giustizia sociale, in quanto riconosce la dignità professionale di questi lavoratori che hanno svolto con dedizione il loro compito e garantito il funzionamento di importanti servizi comunali”. Ha inoltre sottolineato che questa stabilizzazione contribuirà a migliorare l’efficienza degli uffici comunali, con l’obiettivo di rispondere in maniera più adeguata alle esigenze dei cittadini. “Con questa contrattualizzazione – ha concluso il sindaco – puntiamo a una maggiore efficacia nei servizi erogati alla comunità.”

