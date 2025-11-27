Chiusa la campagna “Truffe stop” a Messina, oltre 1.300 partecipanti

La campagna “Truffe stop – prova a prenderli”, avviata il 3 ottobre dal Comune di Messina attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Interno nell’ambito del progetto “NonRaggir@ME”, si è conclusa con un bilancio caratterizzato da una partecipazione estesa e da attività rivolte alla prevenzione delle truffe nei confronti di persone anziane e fragili. Gli incontri territoriali, organizzati nei sei quartieri e inaugurati al Palacultura, hanno coinvolto oltre 1300 cittadini che hanno condiviso esperienze, ricevuto indicazioni operative e ascoltato i consigli dei tenenti dei Carabinieri Alex Zecca e Ciro Grassia sulle modalità più comuni utilizzate dai truffatori.

Durante la presentazione dei risultati, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Basile e dall’assessora Alessandra Calafiore ha sottolineato l’importanza della denuncia e della collaborazione con le istituzioni. “La campagna si chiude, ma la nostra opera di sensibilizzazione continua”, ha affermato l’assessora Calafiore, evidenziando il coinvolgimento di parrocchie, circoscrizioni, Atm e Messina Social City nel percorso di informazione e sostegno.

Alla conferenza conclusiva ha partecipato anche il maggiore dei Carabinieri Federico Mucciacciaro, che ha richiamato l’attenzione sulla diffusione del fenomeno. “Non c’è niente di cui aver vergogna nell’essere vittima di una truffa”, ha dichiarato, aggiungendo che molte vicende non vengono segnalate e che solo una parte minima viene registrata ufficialmente.

L’Azienda Trasporti di Messina ha supportato l’iniziativa attraverso la diffusione del materiale informativo sui propri mezzi e nelle pensiline digitali. La presidente Carla Grillo ha ricordato il coinvolgimento del personale, spesso a contatto con situazioni sensibili. Parallelamente, la campagna ha avuto un’estesa diffusione sui social network: su Instagram sono state registrate circa 71mila visualizzazioni, mentre su Facebook le interazioni e le visualizzazioni hanno superato i 190mila contatti, generando un ampio spazio digitale di confronto tra cittadini.

