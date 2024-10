Motocross e divertimento al “Beach Show” di Patti con Tony Cairoli

di Maria Cristina Miragliotta – Domenica a Patti Marina, a partire dalle ore 15:00, si terrà un evento imperdibile per gli appassionati di motocross. L’appuntamento vedrà la partecipazione di Tony Cairoli, pluricampione di motocross e figura di rilievo a livello internazionale. Insieme a lui, saranno presenti Alessandro Lupino, Emilio Scuteri, Mattia Guadagnini, Alfio Pulvirenti, Joakin Furbetta e tanti altri, piloti di alto livello pronti a offrire al pubblico uno spettacolo entusiasmante e ricco di emozioni.

La manifestazione, denominata “Beach Show”, patrocinata dall’amministrazione comunale di Patti, si svolgerà sulla spiaggia di Patti Marina, una location ideale che permetterà ai presenti di godere delle acrobazie dei piloti in un ambiente suggestivo e accattivante, a pochi passi dal mare. La scelta di Patti Marina non è casuale: la località, rinomata per il suo fascino naturale e l’accoglienza turistica, è il contesto perfetto per un evento che coniuga sport e intrattenimento.

Tony Cairoli, simbolo del motocross italiano e mondiale, sarà il protagonista principale della giornata, affiancato da altri piloti talentuosi pronti a offrire al pubblico momenti spettacolari. L’evento rappresenta un’opportunità imperdibile per gli appassionati di vedere da vicino le evoluzioni dei propri beniamini, impegnati in manovre audaci e mozzafiato.

Il contatto tra piloti e pubblico si svolgerà in un’atmosfera vivace e coinvolgente, rendendo il “Beach Show” un appuntamento di svago per famiglie, turisti e appassionati di tutte le età. È prevista una partecipazione significativa, grazie anche alla notorietà di Tony Cairoli e alla sua capacità di attirare l’attenzione degli amanti del motocross.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo