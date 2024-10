Anziana di 78 anni colpita da infarto, soccorsa dalla Polizia di Stato

Una donna di 78 anni residente a Caltagirone è stata colpita da un infarto mentre si trovava nella propria abitazione. L’episodio è avvenuto in via Balatazze, dove la figlia della donna l’ha trovata priva di sensi e ha prontamente contattato il numero unico di emergenza 112.

La richiesta d’aiuto è stata ricevuta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone, che sono immediatamente intervenuti presso l’abitazione indicata dalla Sala Operativa, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato l’anziana in arresto cardiaco, con la figlia al suo fianco.

Gli agenti hanno attivato le procedure di soccorso necessarie, eseguendo tempestivamente le manovre salvavita. Grazie al loro intervento, la donna ha potuto riprendere conoscenza prima dell’arrivo del personale medico. Successivamente, i sanitari hanno confermato che la donna aveva subito un infarto.

Il rapido intervento degli agenti del Commissariato ha permesso di evitare esiti più gravi per la donna, che è stata trasportata e ricoverata presso l’ospedale cittadino di Caltagirone, dove è sottoposta a tutte le cure necessarie. L’azione tempestiva della Polizia di Stato si è rivelata determinante per la sopravvivenza dell’anziana, in un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie.

