ATM Messina, inizia la fase di test del nuovo Smart Parking

L’ATM Azienda Trasporti di Messina ha avviato una fase di test per il nuovo sistema di “smart parking”, attivo dal 22 aprile. L’iniziativa, che copre le zone a traffico limitato (ZTL), è dotata di circa cinquemila sensori che rilevano in tempo reale la disponibilità di parcheggi. Grazie a display posizionati strategicamente, i cittadini possono monitorare la disponibilità degli stalli e ridurre i tempi di ricerca del parcheggio.

Il sistema prevede tre modalità di pagamento: tramite app, parcometro o rivenditori autorizzati. In tutti i casi, è necessario inserire il numero di targa e lo stallo occupato. L’obiettivo del progetto è contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 e promuovere una mobilità più sostenibile. Per i residenti delle ZTL, in possesso del pass rilasciato da ATM, il parcheggio può avvenire nelle aree a loro riservate, utilizzando le stesse modalità di pagamento.

Non è richiesta alcuna operazione se il veicolo rimane nello stesso stallo per oltre tre giorni. Durante la fase di test, si consiglia di utilizzare i parcometri, che già riconoscono i pass residenti. Per segnalare problematiche o malfunzionamenti, è possibile contattare il servizio clienti di ATM.

Per quanto riguarda i veicoli elettrici e ibridi, è preferibile, come per i residenti, utilizzare i parcometri, finché tutte le app non saranno pienamente integrate. Se il numero di stallo non è leggibile, è possibile inserire una sequenza numerica casuale, eccetto “0000”. Per le persone con disabilità, non vi sono obblighi per il parcheggio negli stalli blu.

