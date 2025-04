Enzo Falzone eletto presidente regionale del Coni Sicilia

Enzo Falzone è stato eletto nuovo presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano per la Sicilia. L’elezione si è svolta a Ficarazzi, in provincia di Palermo, all’interno della sede della Lega Nazionale Dilettanti. Originario di Catania, Falzone assume l’incarico dopo un lungo percorso nel settore sportivo, caratterizzato da incarichi rilevanti e da una consolidata esperienza sul campo.

Nel suo primo intervento ufficiale, Falzone ha affermato: «Sono emozionato perché ricevere il riconoscimento del mondo sportivo mi stimola a dare il massimo. Sarà fondamentale il gioco di squadra, puntare su una programmazione chiara. Tutti insieme lavoreremo per fare bene e dare il massimo. Come successo in questi anni e in continuità con il lavoro da Sergio D’Antoni. Dedico questa elezione a mia moglie Cristina, mia figlia, chi ha sempre creduto in me, a chi mi è stato accanto in tutti questi anni e a chi condivide i valori autentici dello sport».

Accanto a lui, nella Giunta regionale, opereranno esponenti di rilievo dello sport siciliano. Tra questi, Sergio D’Antoni, che ha ricoperto la carica di presidente uscente, Sergio Parisi, presidente della Federazione Italiana Nuoto, Sandro Morgana, presidente della FIGC-LND Sicilia, Maria Monisteri, delegata del CONI per la provincia di Ragusa, Sandro Pagaria, presidente regionale della Federazione Italiana Giuoco Handball, Maria Cristina Correnti, presidente regionale della Federazione Italiana Pallacanestro, e Fabio Gioia, presidente regionale dell’ASC.

Con questa nuova nomina, il Coni Sicilia si prepara a proseguire il proprio percorso istituzionale sotto la guida di Falzone, con l’obiettivo di mantenere continuità gestionale e valorizzare l’attività sportiva nel territorio.

