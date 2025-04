Salta l’accordo tra Aeroitalia e Aerolinee Siciliane

L’accordo preliminare tra Aeroitalia e Aerolinee Siciliane è stato recentemente annullato a causa di un aumento dei costi e della mancanza della licenza di volo necessaria per l’operatività. La notizia è stata confermata dal presidente di Aerolinee Siciliane, Dott. Giacomo Guasone, che ha sottolineato le difficoltà emerse nel corso delle trattative.

Il Memorandum of Understanding (MOU) siglato tra le due compagnie ha infatti visto il suo termine anticipato. Guasone ha spiegato che, a oggi, la compagnia Air Connect, oggetto dell’accordo, non è stata risanata, e che le richieste economiche per acquisirla sono state significativamente aumentate. “A tutt’oggi”, ha dichiarato Guasone, “la società Air Connect, oggetto dell’accordo, non è stata risanata e le richieste economiche per l’acquisizione della stessa sono state raddoppiate.”

Inoltre, la mancata riattivazione della licenza di volo ha reso ulteriormente difficoltoso il progetto, con la conseguente perdita della stagione estiva, un fattore che ha spinto alla conclusione negativa della trattativa. Di fronte a queste problematiche, l’investimento da parte di Aeroitalia è stato considerato non più sostenibile.

La vicenda segna la fine di un’ulteriore opportunità di collaborazione tra le due compagnie, che speravano di risollevare la compagnia Air Connect, ma che, alla luce degli sviluppi recenti, non è stato possibile concretizzare.

