Bullismo e suicidi, Spada: “Necessaria la figura dello psicologo a scuola”

Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico, ha espresso un urgente appello per l’approvazione del disegno di legge che prevede l’introduzione della figura dello psicologo nelle scuole siciliane. La richiesta giunge dopo due recenti episodi di suicidio e tentato suicidio di giovani studenti, uno ad Ancona e uno a Palermo, entrambi vittime di bullismo. Spada evidenzia la necessità di un intervento immediato, sottolineando che il supporto psicologico nelle scuole è fondamentale per affrontare il disagio emotivo e sociale degli studenti.

Il disegno di legge, sottoscritto dal Partito Democratico a dicembre 2022, è composto da 12 articoli che regolamentano la figura dello psicologo scolastico e delineano i destinatari del servizio e il piano di intervento per le scuole. Il primo firmatario è l’onorevole Nello Dipasquale. Tuttavia, Spada lamenta il fatto che, a oggi, la proposta non sia stata ancora discussa in sede di 5^ Commissione regionale Cultura, Formazione e Lavoro.

“La Sicilia, come altre regioni d’Italia, vive una drammatica situazione legata al disagio sociale e relazionale tra i giovani – ha affermato Spada –. Si assiste spesso a una reazione emotiva della società a questi episodi, ma senza un intervento normativo concreto. È fondamentale garantire la presenza di uno psicologo nelle scuole, per offrire un dialogo continuo e un supporto stabile agli studenti”.

Spada evidenzia inoltre come la scuola debba rappresentare un ambiente sereno, ma che spesso gli episodi di bullismo influiscono negativamente sulla salute mentale dei ragazzi. La figura dello psicologo, secondo Spada, non solo agirebbe come prevenzione, ma fornirebbe anche un aiuto alle famiglie che si trovano spesso in difficoltà nel gestire situazioni complesse e dolorose. “La presenza di un professionista del benessere mentale nelle scuole è imprescindibile per affrontare le nuove fragilità che emergono con l’evoluzione della società”, ha concluso il deputato.

