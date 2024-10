Oltre 3000 persone al “Beach Show” di Patti Marina con Tony Cairoli

di Maria Cristina Miragliotta – Patti Marina è stata la cornice di un evento rivolto agli appassionati di motocross, il “Beach Show”. Tra i protagonisti Tony Cairoli, nove volte campione del mondo di motocross, accompagnato da piloti di rilievo come Alessandro Lupino, Emilio Scuteri, Mattia Guadagnini, Alfio Pulvirenti e Joakin Furbetta. La manifestazione, patrocinata dall’amministrazione comunale di Patti, si è svolta sulla spiaggia della località, nota per il suo scenario naturale e ideale per accogliere il pubblico.

L’iniziativa ha preso il via venerdì con una giornata dedicata ai Go-Kart, con i piloti che si sono cimentati in pista con grande passione. Sabato è stata la volta di un’escursione in Enduro, che ha impegnato i partecipanti per l’intera giornata, nonostante le condizioni meteo non perfette. Domenica, i piloti hanno presidiato Patti Marina sin dal mattino, offrendo ai fans la possibilità di incontrarli. Si stima che l’affluenza abbia superato le 3000 persone.

L’evento è stato caratterizzato da una natura non competitiva, con premi assegnati per episodi particolari: il riconoscimento per la caduta più spettacolare, uno per il maggior numero di cadute di un singolo pilota, e un premio alla coppia più apprezzata, selezionata dal pubblico.

Il “Beach Show” ha garantito al pubblico uno spettacolo emozionante, grazie alle evoluzioni dei piloti, impegnati in acrobazie a pochi metri dal mare. Tony Cairoli originario della città di Patti, figura di riferimento a livello nazionale e internazionale, ha catalizzato l’attenzione, mentre gli altri piloti hanno contribuito con esibizioni di alto livello tecnico.

Questa manifestazione ha rappresentato un’opportunità per gli appassionati di motocross di assistere alle performance dei loro beniamini in un ambiente rilassato e accogliente. La manifestazione ha permesso di unire sport e intrattenimento, attirando famiglie, turisti e curiosi. La partecipazione significativa, favorita dalla presenza di Cairoli, ha reso questo evento un’occasione di svago e adrenalina, lasciando un ricordo indelebile nei presenti.

