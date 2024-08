Giro Podistico Eolie, 100 atleti pronti alla partenza

Il 22° “Giro Podistico a Tappe delle Isole Eolie”, prestigiosa competizione organizzata dalla Polisportiva Europa, si avvicina all’inizio previsto dal 9 al 14 settembre. L’evento, reso possibile grazie al sostegno determinante degli sponsor S2 Sport e Orange Moon di Barcellona Pozzo di Gotto, prevede cinque tappe di corsa su strada in sei giorni, con partenza nella suggestiva frazione di Lingua, nel comune di Santa Marina Salina. Quest’anno, Salina sarà il centro nevralgico della manifestazione.

Il “Giro”, noto per combinare competizione sportiva e valorizzazione del territorio, ha ufficializzato la partecipazione di 100 atleti, tra cui spiccano quattro vincitori di edizioni precedenti. Tra questi, Mattia Guidetti, giovane emiliano campione in carica, e la lombarda Cristiana Bonassi, vincitrice nel 2005 e 2017. A loro si aggiungono Luigi Guidetti, padre di Mattia e dominatore tra il 2005 e il 2010, e Francesca Colafati di Messina, prima nel 2015. Nonostante questi nomi illustri, la competizione si preannuncia aperta, con diversi atleti pronti a contendersi le prime posizioni.

Il presidente della Polisportiva Europa, Costantino Crisafulli, ha espresso la sua soddisfazione per la preparazione dell’evento, dichiarando: “Stiamo definendo gli ultimi dettagli per vivere una settimana di intense emozioni”. Crisafulli ha voluto ringraziare sia gli atleti agonisti che i partecipanti alla “non competitiva”, sottolineando il carattere aggregativo della manifestazione. Ha inoltre aperto alla possibilità di accogliere eventuali nuovi iscritti last minute.

Per ulteriori dettagli, regolamenti e iscrizioni, è disponibile il sito ufficiale www.eolierunningtour.it.

