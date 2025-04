Ospedale San Vincenzo, eccellenza nella neoplasia mammaria

Il reparto Breast Unit dell’Ospedale S. Vincenzo di Taormina ha ottenuto risultati significativi nel trattamento della neoplasia mammaria, consolidandosi come un’eccellenza nel Sud Italia. Le pazienti trattate presso questa struttura beneficiano di una percentuale di sopravvivenza superiore e di una qualità della vita migliore rispetto alla media. La Breast Unit, sotto la direzione della dott.ssa Luisa Puzzo, si distingue per il suo approccio multidisciplinare, con un team composto da specialisti in diverse aree, tra cui radiologia, chirurgia senologica, oncologia, genetica, radioterapia, psicologia e fisioterapia. Inoltre, la collaborazione con l’ONLUS Salus offre un ulteriore supporto alle pazienti.

Ogni caso viene trattato individualmente e discusso durante meeting settimanali, in cui si definiscono le strategie terapeutiche, comprese le opzioni chirurgiche, radioterapiche e mediche. Tra le tecniche chirurgiche adottate, si impiegano interventi conservativi, spesso con l’ausilio di oncoplastica, e, quando necessario, mastectomie radicali seguite da interventi ricostruttivi. La ricostruzione della mammella può essere realizzata immediatamente dopo l’asportazione o in un secondo tempo, utilizzando protesi o tessuti autologhi.

L’ospedale è anche impegnato in attività di screening oncologico, con esami gratuiti per le donne tra i 50 e i 70 anni. Inoltre, per le pazienti ad alto rischio genetico, è prevista una consulenza oncogenetica per una personalizzazione del percorso preventivo. La Breast Unit di Taormina, inoltre, fornisce servizi aggiuntivi come la “Navetta del Sorriso” per il trasporto delle pazienti e il supporto per chi riceve trattamenti chemioterapici, offrendo parrucche e reggiseni con protesi esterne per le pazienti sottoposte a mastectomia.

© 2025 Riproduzione Riservata.

Stampa articolo

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁