Iscrizioni aperte per la Cronoscalata Giarre Montesalice Milo

Dopo il rinvio obbligato dello scorso luglio, la 25ª edizione della Cronoscalata Giarre Montesalice Milo, conosciuta come Memorial Isidoro Di Grazia, si terrà l’8, 9 e 10 novembre. La gara, organizzata dall’Automobile Club Acireale in collaborazione con l’Asd Scuderia Giarre Corse, sarà valida per numerosi trofei, tra cui il Campionato Italiano Velocità Montagna Sud, il Campionato siciliano, il Trofeo dell’Etna, il Campionato italiano bicilindriche e il Trofeo Santa Venerina.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte, e gli organizzatori hanno previsto un’agevolazione economica per i piloti che avevano già completato le verifiche lo scorso luglio. Questi partecipanti non dovranno effettuare una nuova preiscrizione e riceveranno uno sconto di 85 euro sulla quota di partecipazione.

La gara, attesa dagli appassionati, si svolge su un tracciato che sarà adeguatamente preparato con lavori di pulizia e misure di sicurezza, essenziali per garantire lo svolgimento in piena sicurezza della competizione. Gli organizzatori sono impegnati nel completamento delle fasi preparatorie per accogliere piloti e scuderie.

Orazio Maccarrone, presidente della Scuderia Giarre Corse, ha sottolineato l’importanza dell’evento, dichiarando: “Speriamo nella cosiddetta ‘Estate di S. Martino’, che coinciderà con la gara. Puntiamo ad ottenere un numero significativo di iscritti, come nelle edizioni passate”. Inoltre, ha ricordato che la Cronoscalata Giarre Montesalice Milo sarà l’ultima gara in Italia valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna Sud, rappresentando un’occasione unica per i piloti.

