Violenta rissa notturna tra gruppi a Milazzo, giovane rimane ferito

Un alterco tra gruppi di giovani si è verificato sabato sera a Milazzo, nella zona della Pescheria, trasformandosi rapidamente in una rissa in strada. L’episodio ha richiesto l’intervento dei Carabinieri e dei sanitari del 118. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, un diverbio nato all’interno di un locale ha avuto un’evoluzione violenta una volta usciti all’esterno, degenerando in uno scontro fisico con calci e pugni tra i coinvolti.

Un giovane ha riportato ferite a seguito dell’aggressione. Il ragazzo è stato raggiunto dal personale sanitario e ha ricevuto le prime cure direttamente sul posto. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Testimoni presenti nella zona hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Due pattuglie dei Carabinieri sono intervenute, riuscendo a riportare la situazione sotto controllo e procedendo all’identificazione dei partecipanti alla rissa. Secondo le informazioni raccolte, i soggetti coinvolti sarebbero circa cinque, tutti di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per chiarire le dinamiche dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. L’area interessata dall’episodio è una delle zone centrali di Milazzo, frequentemente frequentata dai giovani durante i fine settimana, in particolare nelle ore serali.

