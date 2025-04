Messina Volley accede ai play-off superando Team Volley

Il Messina Volley ha conquistato l’accesso ai play-off promozione del campionato di Serie C femminile grazie alla vittoria per 3-0 contro il Team Volley Messina, nell’incontro disputato al “PalaRescifina” valido per la 21ª giornata. Il match è stato preceduto da un minuto di silenzio in memoria di Sara Campanella.

Nel primo set, equilibrio fino al 7-7, poi un break guidato da Carmen D’Amico ha portato le ospiti sul 10-7. La reazione della squadra di casa è arrivata con Gloria Scimone, che ha firmato due punti per il sorpasso. Dopo il time-out di coach Paola Laganà, il Team Volley si è riportato avanti, ma la fase finale del parziale ha visto prevalere le giallo-blu con il punteggio di 25-22.

Nel secondo set, il Messina Volley ha subito imposto il proprio ritmo, portandosi sul 7-3 e successivamente sul 16-5 grazie ai contributi di Marika Arena e Giulia Mondello. Il set si è chiuso 25-10 con un pallonetto decisivo di Giovanna Biancuzzo.

Il terzo parziale ha confermato il dominio delle padrone di casa, con un vantaggio iniziale di 7-1 che si è allargato fino al 24-12, con l’ace di Valentina Sorbara. La chiusura è arrivata con il punto di Mondello (25-12).

Al termine, l’allenatore Francesco Trimarchi ha dichiarato: «Abbiamo centrato il primo obiettivo dell’anno. Ringrazio le 14 giocatrici, dopo un anno duro». Il dirigente del Team Volley, Franco Donato, ha affermato: «Il nostro obiettivo era la salvezza. Auguro al Messina Volley il meglio per il prosieguo».

Durante l’evento era presente anche Mirea Giuffrida, studentessa dell’I.C. Giacomo Leopardi, che ha realizzato un’intervista a Gloria Scimone. Quest’ultima ha raccontato: «Ero fiduciosa nelle nostre capacità. Abbiamo espresso un bel gioco dopo un primo set impegnativo».

